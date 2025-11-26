Hilariante: Voz dedica música a Leandro

No Secret Story 9, a Voz desafia os concorrentes a fazerem um balanço do seu percurso e a apresentarem boas razões para merecerem vencer o jogo. Quando chega a sua vez, Ana destaca-se ao afirmar que sempre esteve sozinha no jogo, reforçando a ideia de independência e resiliência que quer ver reconhecida pelos colegas e pelo público.
Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10