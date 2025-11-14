«Hipocrisia!»: Leandro convida rivais para 'date' especial... e deixa Liliana, Marisa e Pedro em fúria

No Secret Story 9, Leandro continua a cumprir a missão secreta de se aproximar de Ana Cristina e de Bruna, convidando-as para um pequeno almoço especial. As concorrentes ficam animadas, em contraste com Liliana, Pedro e Marisa que arrasam a escolha de Leandro. No quarto, Ana Cristina afirma que Leandro fez a escolha certa e o resto é inveja. Já na casa de banho, Liliana comenta que ao menos vai ver-se livre de Ana Cristina. Na mesa de refeições, Pedro atira que é tudo uma “palhaçada” e vai ter de repensar nas suas atitudes.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

