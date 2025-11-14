Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Hipocrisia!»: Leandro convida rivais para 'date' especial... e deixa Liliana, Marisa e Pedro em fúria

No Secret Story 9, Leandro continua a cumprir a missão secreta de se aproximar de Ana Cristina e de Bruna, convidando-as para um pequeno almoço especial. As concorrentes ficam animadas, em contraste com Liliana, Pedro e Marisa que arrasam a escolha de Leandro. No quarto, Ana Cristina afirma que Leandro fez a escolha certa e o resto é inveja. Já na casa de banho, Liliana comenta que ao menos vai ver-se livre de Ana Cristina. Na mesa de refeições, Pedro atira que é tudo uma “palhaçada” e vai ter de repensar nas suas atitudes.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Hoje às 18:27
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge
04:37

Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge

22:15
Pedro Jorge emociona-se com carta de amor... e não é de Marisa
08:51

Pedro Jorge emociona-se com carta de amor... e não é de Marisa

22:11
Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan
06:50

Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan

22:01
Concorrentes recebem cartas de amor e a de Dylan não foi escrita por inês
06:50

Concorrentes recebem cartas de amor e a de Dylan não foi escrita por inês

22:00
Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial
03:30

Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial

21:48
Marisa furiosa com Leandro: «Nunca mais te conto nada. Até já estou nervosa»
04:34

Marisa furiosa com Leandro: «Nunca mais te conto nada. Até já estou nervosa»

21:14
Mais Vídeos

Mais Vistos

Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

17 out, 19:56
Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas

Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas

Há 2h e 55min
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
03:54

Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio

Hoje às 13:16
O que fazem Dylan e Inês debaixo dos lençóis? Cristina Ferreira faz revelação após sussurros misteriosos

O que fazem Dylan e Inês debaixo dos lençóis? Cristina Ferreira faz revelação após sussurros misteriosos

Hoje às 15:32
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

8 nov, 15:28
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»

Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»

Há 34 min
Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas

Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas

Há 2h e 55min
O silêncio acabou! Diogo Bordin comenta reconciliação de Carolina Braga com ex-namorado

O silêncio acabou! Diogo Bordin comenta reconciliação de Carolina Braga com ex-namorado

Hoje às 17:16
A reação mais esperada: Mãe de Leandro quebra o silêncio sobre o insulto polémico de Bruno

A reação mais esperada: Mãe de Leandro quebra o silêncio sobre o insulto polémico de Bruno

Hoje às 16:49
Bárbara Parada mostra novas fotos privadas com Francisco Monteiro: e há um detalhe que chama a atenção

Bárbara Parada mostra novas fotos privadas com Francisco Monteiro: e há um detalhe que chama a atenção

Hoje às 16:30
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»

Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»

Há 34 min
Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas

Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas

Há 2h e 55min
O silêncio acabou! Diogo Bordin comenta reconciliação de Carolina Braga com ex-namorado

O silêncio acabou! Diogo Bordin comenta reconciliação de Carolina Braga com ex-namorado

Hoje às 17:16
A reação mais esperada: Mãe de Leandro quebra o silêncio sobre o insulto polémico de Bruno

A reação mais esperada: Mãe de Leandro quebra o silêncio sobre o insulto polémico de Bruno

Hoje às 16:49
Bárbara Parada mostra novas fotos privadas com Francisco Monteiro: e há um detalhe que chama a atenção

Bárbara Parada mostra novas fotos privadas com Francisco Monteiro: e há um detalhe que chama a atenção

Hoje às 16:30
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após reconciliação de Carolina Braga com "ex", Diogo Bordin quebra o silêncio!

Após reconciliação de Carolina Braga com "ex", Diogo Bordin quebra o silêncio!

Hoje às 15:33
"A conexão entre os dois deu-se neste mês de novembro": Diogo Bordin feliz com conhecida atriz!

"A conexão entre os dois deu-se neste mês de novembro": Diogo Bordin feliz com conhecida atriz!

Hoje às 15:03
Carolina Nunes rendida a finalista de "Secret Story": "Nunca atrasada no amor"

Carolina Nunes rendida a finalista de "Secret Story": "Nunca atrasada no amor"

Hoje às 10:26
Já não há dúvidas! Carolina Braga confirma reconciliação: "Hoje, tudo faz muito sentido"

Já não há dúvidas! Carolina Braga confirma reconciliação: "Hoje, tudo faz muito sentido"

Ontem às 21:28
De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

Ontem às 16:36
Ver Mais Outros Sites