«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro

No Secret Story 9, Leandro está a tomar o pequeno-almoço com Bruna e Dylan, após um convite feito a ambos os concorrentes, e a conversa começa a descambar entre Bruna e Leandro. Depois, Dylan, que esteve praticamente calado durante todo o pequeno-almoço, avisa que vai hoje embora com Bruno e deixa recado a Leandro. 

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

  Secret Story
  Hoje às 12:12
Um momento de ternura: Pedro Jorge prepara um mimo para Marisa

Mais Vistos

Notícias

