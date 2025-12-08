Já chegámos ao whatsapp!
Hora das nomeações: Saiba quem nomeou quem e quem está em risco

Na gala do Secret Story 9, depois de Bruna ter sido expulsa pelos portugueses, chegou a hora de fazer uma ronda de nomeações para apurar o leque de nomeados para mais uma semana de programa.

Esta foi uma gala cheia de emoções fortes, marcada por mais uma saída da casa mais vigiada do País. Ao longo da gala do Secret Story 9 deste domingo, dia 7 de dezembro, as percentagens foram reveladas e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca.

Marisa foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 36% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Pedro somou 50% e Liliana reuniu 33%. Mas a concorrente menos votada e, por isso, a abandonar este domingo a casa mais vigiada do País foi Bruna, com apenas 17% dos votos. 

