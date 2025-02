Houve um assalto na casa dos Segredos enquanto os concorrentes estavam na festa. O inacreditável aconteceu!

A Voz dá início à festa e a Vânia tenta infiltrar-se, acabando por roubar uma goma. Entretanto, já com a festa a decorrer, os concorrentes que ficam de fora sonham com alguns dos produtos que estão na despensa. O Miguel e a Vânia tentam então tirar alguns itens por entre as grades perante a reprovação da Margarida e do Tiago.

Entusiasmados com as batatas fritas que conseguem alcançar, os dois recém-chegados têm a ideia de levantar a grade. O Tiago e a Margarida acabam por afastar-se para não compactuar com o roubo, enquanto o Miguel leva a cabo o plano e levanta a grade por onde a Vânia passa, protagonizando um assalto à despensa.