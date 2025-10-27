Icónica: De saltos altos e chapéu de festa, Raquel faz as limpezas e Leandro reage

No Secret Story, Raquel entra em cena para iniciar as limpezas dos quartos e surpreende com um look icónico! De saltos altos e chapéu de festa de aniversário, a concorrente começa a varrer e Leandro não contém a reação.

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!