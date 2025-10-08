Imagens exclusivas após a revelação do segredo. Fábio abraça Liliana, que está em pranto

No Final do Especial do Secret Story, Fábio abraça Liliana que se mostra em pranto. A concorrente chora abraçada ao amigo especial depois de Raquel acertar no seu segredo: «Fui pedida em casamento na gala de estreia». Os colegas e o próprio Fábio ficaram completamente em choque e de boca aberta com a revelação.