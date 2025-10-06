No Secret Story, Momentos antes da expulsão, a Ana Cristina supõe que, se a Liliana sair, para a semana já estará novamente com o namorado. A Mariana afirma que agora que a Liliana acabou a relação com o namorado, já não tem enredo com o Fábio. Já o Dylan, acredita que o enredo agora é ver quando é que a Liliana e o Fábio se vão beijar e a Bruna rapidamente repete que é hoje. Quando é salva, a Liliana é apenas recebida com entusiasmo pela Lídia. No confessionário, admite saber que causa incómodo a várias pessoas. Na sala, a Ana Cristina sugere à Liliana que, se o Fábio for expulso, volte a reatar com o namorado. O Fábio é salvo, é recebido pela Liliana, a Lídia, a Ana Cristina e a Ana, levando a taróloga a comentar que as últimas são falsas.
Imagens exclusivas de Liliana e Fábio após ficar solteira: «Não sou a mulher que dizem ser. Nunca traí ninguém»
Ontem às 19:05
