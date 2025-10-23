Imagens exclusivas. Fábio isola-se na casa de banho após discussão intensa com Liliana

No Especial desta noite do Secret Story, vemos imagens da discussão intensa entre Fábio e Liliana. O casal está em ponto de rutura total. Após o momento de confronto desta tarde, Fábio isolou-se na casa de banho a chorar. Veja as imagens.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País