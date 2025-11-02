Imagens exclusivas: Liliana despeja pá do lixo na cama de Bruno e ele devolve ‘na mesma moeda’

No Secret Story 9, vemos imagens inéditas e exclusivas de uma grande discussão de Bruno e Liliana, que acaba com ela a despejar uma pá do lixo na cama dele.

Isto acontece na grande gala do Secret Story 9 que conta com muitas emoções e surpresas «de cortar a respiração». Esta noite os concorrentes têm acesso a uma lâmpada mágica capaz de realizar os desejos mais ambicionados. Para além disso, hoje o expulso tem um último valioso poder em mãos.

A dois meses da Grande Final, os concorrentes dizem quem não merece estar na corrida à vitória. Todas as decisões têm consequências e, por último, mas não menos importante, «esta noite, Pedro e Marisa voltam a reencontrar-se a sós!

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!