No Secret Story - Desafio Final, depois do barulho que o Miguel fez durante a madrugada, de manhã não se fala de outra coisa. Exaltada e sem filtros, a Sandrina confronta o Miguel que fica boquiaberto. Revoltada, a Sandrina desabafa com a Daniela e chega a emocionar-se. Enquanto isso, o Miguel ouve a conversa e diverte-se a provocar a Sandrina.