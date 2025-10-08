Imagens fortes: Grave discussão entre Liliana e Fábio por causa de Pedro Jorge

No Secret Story, vive-se uma grave discussão entre Liliana e Fábio por causa de Pedro Jorge. Fábio não esconde estar cheio de ciúmes de Pedro e pede justificações a Liliana. A conversa acaba a ficar cada vez mais tensa e Fábio vira costas a Liliana, atirando para o ar um insulto grave. Veja as imagens.

