Imagens fortes: Grave discussão entre Liliana e Fábio por causa de Pedro Jorge

No Secret Story, vive-se uma grave discussão entre Liliana e Fábio por causa de Pedro Jorge. Fábio não esconde estar cheio de ciúmes de Pedro e pede justificações a Liliana. A conversa acaba a ficar cada vez mais tensa e Fábio vira costas a Liliana, atirando para o ar um insulto grave. Veja as imagens.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:
- Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI
- Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam