Imagens inéditas: Gonçalo recusa abraço de João Ricardo: «Podes-me largar?»

Na Sala, Gonçalo e João discutem na presença de Maycon e Margarida, por causa dos acontecimentos da madrugada. João acusa o concorrente de estar a extrapolar. Gonçalo explica que se trata de respeito.

Na pérgola, João conta que o Gonçalo acusou de se estar a "esticar" por lhe ter dado um abraço. Explica que bastava ele ter dito que não gostou da brincadeira e estava tudo bem. Maycon pergunta o que é que o Gonçalo veio para aqui fazer e diz para se controlarem nos argumentos. O concorrente atira “usa a mesma tática do Diogo”.

João regressa à Sala e diz ao concorrente que o abraçou na brincadeira e ele teve a atitude que teve, assumindo que fica abesbilico. Diz que é legítimo dizer-lhe que não gostou da brincadeira. Gonçalo atira “pronto, vai começar a missa do padre”. João diz que acha que ele é muito mais do que isto.

Gonçalo diz que a partir do momento que diz que não tem intimidade para o abraçar, não tem que abraçá-lo. O concorrente acusa-o de lhe ter dado chapadas no abraço e atira “mete-te no teu lugar, tens 32 anos”. João mostra-se surpreendido e responde “tenho 54...vai dormir que o teu mal é sono”.

Já sem João presente, Gonçalo sussurra para a namorada “que idade é que nós temos?”.

Gonçalo conta a Margarida o que se passou. Relembra a discussão entre a Jéssica e o Ruben, onde a concorrente fez-lhe festas e o concorrente não gostou e consigo é igual, se está mal, não gosta que o agarrem.

Na pérgola João e Renata queixam-se de Gonçalo. João conta que no outro dia deu-lhe um abraço e estava tudo bem, mas agora já não lhe dá jeito. Maycon diz que já começa a ser cansativo as coisas só serem engraçadas, quando são eles a fazer.

Renata não percebe como é que alguém levanta essa questão do desrespeito perante uma marca e não pensam na saúde humana. João responde que isto é para ver quem puxa mais a “corda da razão”.

Na Sala, Juliana diz que no lugar de Gonçalo não teria dado tanta importância, teria ido lavar o cabelo. Diz que seria pior se tivessem colocado alimentos no seu cabelo.

Gonçalo diz que não gosta de acordar com o cabelo cheio de creme, quando estava a dormir. Juliana diz que ele tem direito a não gostar. Gonçalo achou desnecessário e diz que são brincadeiras que não têm que se ter.