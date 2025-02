Imagens inéditas! O momento do Especial em que Joana Diniz explode com Inês Morais: «Não és mais que eu em nada!»

No Secret Story - Desafio Final, durante o Especial, enquanto a Iury está no confessionário, na sala, a Joana perde as estribeiras com a Inês e diz tudo aquilo que nunca teve coragem de dizer. A Joana admite estar exausta e afirma que a Inês conseguiu o impossível: levou-a ao seu limite. A Joana exalta-se bastante, a Inês pouco reage. Fora de si, a Joana vira costas e as duas acabam a chorar.