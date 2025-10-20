Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!»

No Diário do Secret Story 9, Ainda na Cadeira Quente, Vera toma a palavra e pede ao Dylan para falar diretamente consigo quando quiser referir-se a si ou às suas filhas. Dylan afirma que não tem de dizer tudo na cara e Vera, irritada, coloca-se à frente do concorrente e questiona se tem noção do que disse. Dylan garante que o dirá novamente, fazendo com que Vera perca as estribeiras. A situação fica fora de controlo e Dylan atira que esta atitude só provou o que Vera é. A concorrente grita que tanto Dylan como Bruno são uns “porcos” e garante que estão “marcados”. A pedido da Voz, Vera dirige-se ao confessionário e, exaltada, confessa que teve de impor um limite ao Dylan. Já na casa, o tema é comentado por todos, principalmente pelo Dylan e pelo Bruno que censuram impetuosamente o comportamento da Vera.
Fique a par de tudo o que aconteceu:
Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.
Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»