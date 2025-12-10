Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque

O segredo de Pedro acaba de ser revelado. O momento – dos mais aguardados de sempre de uma edição do Secret Story, acaba de acontecer no Especial desta noite, dia 10 de dezembro de 2025. E foi épico. Inês carregou no botão e acabou com o segredo mais badalado de sempre. Veja aqui as imagens na Integra de tudo o que aconteceu nesta noite, que vai ficar para sempre na história dos reality shows.