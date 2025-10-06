Imagéns noturnas inéditas! Fábio e Liliana quase se beijaram?

No quarto, Lídia mostrou-se atenta aos gestos de Rui enquanto este manuseava o cinto, partilhando observações com Liliana. As duas acompanharam em silêncio o momento em que o concorrente tirou as calças e, mais tarde, no confessionário, a taróloga confessou sentir frustração por apenas poder observar à distância.

Com as luzes já apagadas, Vera e Dylan protagonizaram momentos de maior intimidade, trocando beijos prolongados, o que levou a alguma impaciência por parte dos colegas. Na cama em frente, Liliana e Fábio terminaram o dia com uma despedida marcada pelo carinho e cumplicidade.