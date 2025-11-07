Imitação ou provocação? Bruna ridiculariza Liliana ao usar as suas botas

No Secret Story 9, a mudança de quarto de Inês gerou novos comentários e momentos de tensão. Pedro ofereceu-se para preparar a cama da colega, atitude que desagradou a Leandro, que criticou o gesto. Apesar disso, Pedro e Marisa confessaram ter gostado da companhia de Inês, e até Leandro admitiu que a conheceu melhor durante a semana. No jardim, Inês revelou a Raquel que é difícil conversar com o grupo rival. Já dentro da casa, Bruna protagonizou um momento divertido ao calçar as botas de Liliana e imitá-la a desfilar, mas a boa disposição durou pouco. Marisa Susana criticou a brincadeira, dizendo que Bruna “não sabe aparecer de outra forma”.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

