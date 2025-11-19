Imparáveis, Ana e Liliana fazem ataque cerrado a Inês: «Estás a virar costas? Tu fazes-te de santa!»

No Extra do Secret Story 9, Ana e Liliana entram em discussão com Inês após a tensão vivida entre Dylan e Fábio. Mas é Ana que leva a discussão avante e ambas trocam imensas acusações entre si. Palavras menos bonitas são atiradas.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
