Imparáveis, Ana e Liliana fazem ataque cerrado a Inês: «Estás a virar costas? Tu fazes-te de santa!»

No Extra do Secret Story 9, Ana e Liliana entram em discussão com Inês após a tensão vivida entre Dylan e Fábio. Mas é Ana que leva a discussão avante e ambas trocam imensas acusações entre si. Palavras menos bonitas são atiradas.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!