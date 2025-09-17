Imperdível! Afonso Leitão revela novo look e deixa Catarina Miranda surpreendida

Afonso Leitão voltou a dar que falar nas redes sociais ao mostrar a sua mais recente mudança de visual. O ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 8, Desafio Final e Big Brother Verão decidiu renovar o look numa barbearia do Montijo, onde costuma ser cliente.

«Chegou o grande momento, tratar disto», escreveu Afonso num vídeo publicado nas stories do Instagram, momentos antes de iniciar a transformação. Já depois do corte, exibiu o resultado final com a legenda: «Estamos assim».

Para completar o momento, Afonso partilhou ainda a reação da amiga Catarina Miranda à mudança. «A reação da Sininho», escreveu, mostrando Miranda visivelmente surpreendida com o novo visual.