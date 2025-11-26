Imperdível. Ana afirma independência total ao justificar porque deve vencer: «Fui sempre sozinha»

No Secret Story 9, a Voz desafia os concorrentes a fazerem um balanço do seu percurso e a apresentarem boas razões para merecerem vencer o jogo. Quando chega a sua vez, Ana destaca-se ao afirmar que sempre esteve sozinha no jogo, reforçando a ideia de independência e resiliência que quer ver reconhecida pelos colegas e pelo público.