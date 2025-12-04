Imperdível! Fábio dá treino intensivo a Leandro e o momento é de chorar a rir

No Secret Story 9, Leandro cede e permite que Fábio lhe dê um treino. O concorrente começa por fazer flexões, ainda que com muita dificuldade. A casa para para ver o treino e comentar. Em confessionário, Ana considera que até o treino de Leandro foi estudado pois é uma estratégia para chamar a atenção. O treino continua e a cada repetição, Liliana verbaliza aqueles que acha serem os pensamentos de Leandro. Veja tudo.

