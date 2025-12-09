Imperdível: Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica

No Secret Story 9, os concorrentes juntaram-se no exterior da casa para mais uma dinâmica. Desta vez, têm que escrever um elogio sobre o colega da casa com quem menos se idenificam, mas até assim o momento acabou em discórdia. Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica, depois de Liliana não gostar do que Inês escreveu.

A votação já está aberta e o público vai ter um papel decisivo nos próximos dias. Resta saber quem conseguirá conquistar os espectadores e garantir mais uma semana dentro do jogo e quem verá o sonho terminar mais cedo.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.