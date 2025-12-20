Imperdível. Liliana faz serenata envenenada a Leandro.

No Secret Story 9, num ambiente descontraído, Liliana inspirou-se e fez uma serenata a Leandro. Mas não foi uma serenata qualquer, a canção estava envenenada e cheia de provocações. Veja o vídeo.
No Secret Story 9, Pedro e Marisa debatem-se sobre que porta abrirá a chave que tem o azevinho. Em clima de romance, o casal imagina a possibilidade de a chave abrir a porta do quarto secret. Veja o vídeo.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.