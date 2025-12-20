Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Imperdível. Liliana faz serenata envenenada a Leandro.

No Secret Story 9, num ambiente descontraído, Liliana inspirou-se e fez uma serenata a Leandro. Mas não foi uma serenata qualquer, a canção estava envenenada e cheia de provocações. Veja o vídeo.

No Secret Story 9, Pedro e Marisa debatem-se sobre que porta abrirá a chave que tem o azevinho. Em clima de romance, o casal imagina a possibilidade de a chave abrir a porta do quarto secret. Veja o vídeo.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País. 

 

  • Secret Story
  • Há 1h e 45min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Sem se entenderem, Liliana e Fábio protagonizam mais uma discussão
03:50

Sem se entenderem, Liliana e Fábio protagonizam mais uma discussão

17:56
Em desespero total! Fábio chora e arruma a mala após discussão com Liliana
00:53

Em desespero total! Fábio chora e arruma a mala após discussão com Liliana

17:48
Marcelo Palma sai em defesa de Pedro e Marisa: «A Liliana cometeu erros graves e o Fábio construiu uma relação em cima desse erro»
01:58

Marcelo Palma sai em defesa de Pedro e Marisa: «A Liliana cometeu erros graves e o Fábio construiu uma relação em cima desse erro»

17:43
De costas voltadas. Liliana chora após confronto aceso com Pedro e Marisa
04:33

De costas voltadas. Liliana chora após confronto aceso com Pedro e Marisa

17:40
Liliana e Marisa em confronto aceso: «Olha para o teu percurso, sabes do que falo!»
04:46

Liliana e Marisa em confronto aceso: «Olha para o teu percurso, sabes do que falo!»

17:30
Fábio implacável com concorrentes: «Isto foi o reflexo do jogo deles, inventar coisas sobre nós...»
09:29

Fábio implacável com concorrentes: «Isto foi o reflexo do jogo deles, inventar coisas sobre nós...»

17:29
Mais Vídeos

Mais Vistos

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Ontem às 11:49
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Há 2h e 12min
Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

22 nov, 10:28
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Há 2 min
Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Há 2h e 12min
Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

Ontem às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Há 2 min
Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Ontem às 19:58
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Ontem às 15:26
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Ontem às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Ontem às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Ontem às 11:14
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Noélia Pereira já não é mais a mesma, mostra-se em soutien e surpreende tudo e todos: "Saiu da casca. Quem a viu e quem a vê..."

Noélia Pereira já não é mais a mesma, mostra-se em soutien e surpreende tudo e todos: "Saiu da casca. Quem a viu e quem a vê..."

Hoje às 12:50
Iury Mellany partilha momento inusitado com Daniel Monteiro: "Ele vai-me matar!"

Iury Mellany partilha momento inusitado com Daniel Monteiro: "Ele vai-me matar!"

Hoje às 10:02
Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Ontem às 20:28
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Ontem às 14:40
Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Ontem às 14:02
Ver Mais Outros Sites