Imperdível: Pais de Liliana revelam o que pensam sobre Fábio

Numa reportagem especial do Extra do Secreto Story 9, os pais de Liliana abriram as portas de casa e falaram, como raramente acontece, sobre toda a polémica que tem marcado o percurso da filha no reality show. O pai da concorrente apareceu, pela primeira vez em televisão e, juntamente com a mãe, quebrou o silêncio para explicar porque nunca quiseram marcar presença nas galas.

Na conversa com Sérgio Ferreira, repórter da TVI, os pais revelam como têm vivido tudo o que se passou desde que Liliana foi pedida em casamento por Zé, na gala de estreia, até ao momento em que decidiu terminar o noivado, em direto, para assumir o amor com Fábio dentro da casa, uma decisão que surpreendeu o país e gerou grande polémica.

Uma entrevista emotiva, reveladora e sem filtros, onde os pais de Liliana deixam claro o que sentem e o que pensam realmente sobre Fábio e sobre tudo o que aconteceu no Secret Story 9.

