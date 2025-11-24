Imperdível! Pedro Jorge e Marisa têm momento íntimo e Liliana quase os apanha

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa estavam no quarto a sós, quando o inesperado aconteceu. Liliana entrou enquanto os dois trocavam juras de amor.
A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa. Já a cadeira quente foi palco para vários confrontos e acusações atiradas uns aos outros. Veja tudo!
