No Secret Story 9, Leandro e Marisa falam dos restantes concorrentes. Implacável, Leandro admite quem é o colega que expulsava de imediato.
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato
- Há 3h e 32min
Últimos vídeos
01:43
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato
Há 3h e 32min
08:36
Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto
Há 17 min
11:24
Fábio entra em confronto com Pedro Jorge: «Não tem nada na cabeça»
Há 37 min
05:03
Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»
Há 51 min
05:03
Liliana contra relação de Pedro e Marisa: «Desrespeita a pessoa que tem há 7 anos»
Há 55 min
05:03
Liliana arrasa casal Pedro e Marisa: «É o imaturo e a tapadinha»
Há 55 min
04:40
Inês recorda Liliana sobre o fim do noivado com Zé: «Foi-te útil para jogo». A resposta surpreende
Há 1h e 25min
04:40
Arrependida, Liliana recorda ex-noivo, Zé: «Teria feito diferente»
Há 1h e 27min
06:52
Inês dá alfinetada na relação de Fábio e Liliana: «Não aproveitou...»
Há 1h e 38min
01:52
Quem é que aparece mais? Leandro e Pedro entram em desacordo
Há 1h e 55min
01:50
Marisa desabafa com Leandro «Eu penso que não lhe digo coisas tão graves como ele me diz a mim»
Há 3h e 33min
02:14
Concorrentes recordam liderança de Leandro «Para fazer bem feito estou cá eu»
Hoje às 13:15
04:05
Marisa não perdoa Liliana e crítica a relação da concorrente com Fábio
Hoje às 12:45
08:19
Insólito: Leandro desabafa com Marisa e... a concorrente adormece
Hoje às 12:40
02:56
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam
Hoje às 12:22
07:09
Coro natalício acaba em desastre com Liliana a boicotar
Hoje às 12:15
05:20
Não se podem ver: Liliana e Leandro entram em picardia constante
Hoje às 12:01
01:46
Ana explica por que razão nunca teve namorado
Hoje às 12:00
05:30
Momento natalício acaba em despique entre Liliana e Leandro: «Queres destaque»
Hoje às 11:40
05:12
Cristina Ferreira confronta Ana sobre Pedro: “Se tivesses dado espaço, tinha ido mais além?”
Hoje às 11:38
05:12
Cristina Ferreira conta confissão de Pedro a Ana: “Como é que entendes isso?”
Hoje às 11:37
02:33
Depois de especulações, Ana fala sobre os seus sentimentos por Pedro
Hoje às 11:25
03:39
Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque
Hoje às 11:22
03:39
Ana confessa engano: “Pensava que me destacava”
Hoje às 11:22
00:32
Cristina Ferreira faz confissão inédita a ex-concorrente do “Secret Story 9”: “Tenho que te dizer isto”
Hoje às 11:16
01:30
Beijos, carícias e declarações de amor: Pedro e Marisa mais unidos do que nunca
Hoje às 02:57
05:51
Com receio de perder apoiantes, Fábio desabafa e recebe apoio da namorada
Hoje às 02:39
07:16
Em desabafo com Marisa e Inês, Leandro não cala revolta
Hoje às 02:10
07:44
Após cadeira quente, Marisa mostra-se fula com as palavras de Liliana «Tomara ela»
Hoje às 02:09
04:03
Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir
Hoje às 02:02
01:51
Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la
Hoje às 02:00
06:21
Berros sem fim. Liliana e Leandro entram em despique: «Jogo sujo»
Hoje às 01:56
07:42
Leandro e Inês acusam Fábio de machismo e o concorrente responde à letra
Hoje às 01:36
04:18
Sem papas na língua: Leandro reage às acusações de Liliana
Hoje às 01:36
03:40
Fábio defende-se e Liliana leva as mãos à cabeça
Hoje às 01:25
04:08
A arder. Pedro perde a cabeça e Liliana levanta-se: «Não falas dos meus filhos»
Hoje às 01:20
05:17
Liliana e Fábio acusam Marisa de «falta de amor próprio» e Pedro impõe-se
Hoje às 01:15
03:40
Liliana arrasa postura de Inês na casa: «Não faz diferença»
Hoje às 01:10
01:04
Acaba a gala e Leandro leva "descasca" de Marisa. O motivo? A expulsão de Ana
Hoje às 01:03
07:05
Já é conhecida a primeira tabela de nomeações da semana: Todas as escolhas aqui
Hoje às 00:52
09:19
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Veja se Fábio acertou no segredo de Marisa
Hoje às 00:43
08:21
A expulsão do Secret Story que está a pôr Portugal a falar: Veja quem já não chega à final
Hoje às 00:26
02:11
Quando a voz falhou e a emoção falou mais alto: Veja a mensagem da mãe de Leandro
Hoje às 00:03
05:07
O romance de Pedro e Marisa que aconteceu nas "barbas" dos concorrentes. Agora, estes assistem a tudo
Ontem às 23:36
01:18
A opinião de Bruna Gomes que está a dar que falar: comentadora dá murro na mesa
Ontem às 23:16
01:46
Marisa retira concorrente da sala e Inês ganha grande vantagem
Ontem às 23:11
01:10
É verdade que Mariana andou aos beijos com Zé? Esta não nega: «O que acontece...»
Ontem às 22:53
01:10
Dylan está a apostar tudo na permanência de Inês na casa? Veja o que disse
Ontem às 22:52
01:10
O telefone toca outra vez e... Liliana ganha um grande privilégio
Ontem às 22:51
03:42
Mensagem da irmã de Fábio deixa o concorrente num pranto de lágrimas: Veja o momento emocionante
Ontem às 22:47
01:57
Nunca antes vista: Esta foi a primeira presença em estúdio da mãe de Liliana
Ontem às 22:46
03:42
Em tempos já a criticou, mas agora a opinião é outra: Eis o telefonema da irmã de Fábio para Liliana
Ontem às 22:45
03:06
Ana recebe um telefonema da mãe do Leandro. Na sala, os concorrentes dão um forte abraço
Ontem às 22:43
04:41
Cristina Ferreira confronta Pedro: «Acha que a Ana teve interesse em si?» Veja a reação dos concorrentes
Ontem às 22:25
01:46
Amizade de Pedro e Leandro estará por um fio? Leandro reage a frase polémica do amigo sobre si
Ontem às 22:21
01:46
Pedro diz "comer Leandros ao pequeno-almoço". O concorrente reage: «Acaba por me desiludir»
Ontem às 22:17
01:29
«Eu vim aqui para jogar!»: Marisa responde a Liliana após ouvir o que esta andou a dizer sobre a sua relação
Ontem às 22:06
02:39
Pedro manipula e controla a mulher? Esta foi a resposta do concorrente a Liliana que levou a um aplauso do público
Ontem às 22:03
01:39
«Eu estou ao pé dela só para ela não estar ali sozinha...»: Inês ouve tudo o que os concorrentes dizem de si nas costas
Ontem às 21:51
01:28
«Está a chamar a Liliana de burra?»: Cristina Ferreira confronta Leandro
Ontem às 21:44
04:20
«Rasca, baixo nível, jogo sujo...»: As imagens mais quentes do dia que levaram à tensão em direto na gala
Ontem às 21:41