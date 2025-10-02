Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos

No Secret Story 9, Vera, Liliana e Lídia sentaram-se juntas na cama para partilhar a sua indignação sobre o rumo do jogo. As três concorrentes desabafaram sobre situações que consideram injustas e refletiram sobre a forma como a dinâmica da casa tem evoluído, mostrando descontentamento com as estratégias em curso.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

