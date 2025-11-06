Já chegámos ao whatsapp!
Inédito! Concorrentes são confrontados com percentagens no Especial

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes foram apanhados de surpresa ao serem confrontados por Cristina Ferreira, com algo inesperado no plasma: um gráfico com percentagens. Todos ficaram com o coração nas mãos, acreditando ser uma salvação ou votação express, mas a Voz explicou que a imagem é uma pista para um segredo. Como sabemos, um dos segredos desta edição é «Fui escolhido/a pelo público», que pertence a Raquel. Tudo indica que as percentagens fazem referência a este segredo.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

