Inédito: Dylan ameaça abandonar tudo se Inês for expulsa

No Secret Story 9, deitado na cama com Inês, Dylan mostra-se completamente saturado com o ambiente da casa e admite estar à beira de se descontrolar. Ao ouvir Liliana a cantar ao fundo, desabafa que é insuportável e acaba por confessar que, se Inês for expulsa no domingo, ele abandona o programa. Mais tarde, junto de Bruna e Bruno, Dylan reforça a sua desmotivação, dizendo que já nem os tacões de Liliana consegue ouvir. Apesar das tentativas de Bruno para o acalmar, Dylan mantém a decisão: se Inês sair, ele vai embora.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
