Inédito: Fábio e Liliana surpreendem todos com promessa inédita sobre o prémio final

No Secret Story 9, Inês e Dylan, e Fábio e Liliana enfrentam-se num divertido quizz de casais que acaba por revelar muito mais do que respostas certas. No final, Cristina Ferreira lança uma pergunta surpresa e Fábio e Liliana fazem uma revelação inédita: caso vençam o programa, pretendem dividir o prémio entre os dois.