Inédito: Forte discussão entre Raquel e Lidia

No Secret Story 9 – Especial, Cristina Ferreira abriu a emissão a confrontar Lídia e Raquel, depois da forte discussão que marcaram a tarde. Durante o desentendimento, ouviram-se acusações como «Queres aparecer mas ao mesmo tempo queres ser amiga de toda a gente» e «Estás danandinha para aparecer». No direto, as duas concorrentes voltaram a rebater ideias, mas a verdade é que continuam de costas voltadas, sem sinais de reconciliação.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

