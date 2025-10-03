Inédito. Liliana e Fábio: Apalpões e mãos dadas

No Secret Story 9, Liliana e Fábio foram apanhados em clima cúmplice, trocando apalpões e dando as mãos. A aproximação entre os dois não passou despercebida, sobretudo porque Liliana tem um noivo fora da casa, o que promete gerar polémica dentro e fora do jogo.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.