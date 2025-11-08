Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo»

No Secret Story 9, Pedro Jorge voltou a mostrar-se incomodado e decidiu desabafar com Marisa. O concorrente comentou a postura da colega, afirmando que a sua “postura corporal” passa uma imagem errada dentro da casa. Surpresa com o reparo, Marisa tentou perceber o que Pedro realmente quis dizer, mas o clima entre os dois acabou por ficar tenso.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story