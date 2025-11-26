Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende

No Secret Story 9, assim que Bruno anuncia a sua desistência, a casa mergulha num silêncio absoluto. Inês e Dylan ficam visivelmente emocionados com a saída inesperada do colega, enquanto Liliana, no confessionário, afirma à Voz que esta foi a melhor decisão que Bruno poderia ter tomado, garantindo que ele estava a “enterrar-se” cada vez mais no jogo.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10