Inédito: Vera e Pedro dançam agarrados sob o olhar atento de Marisa

No Secret Story 9, Vera e Pedro protagonizaram um momento inesperado ao dançarem agarrados durante um momento de descontração na casa. A cumplicidade entre os dois não passou despercebida, especialmente porque Marisa assistiu a tudo em silêncio.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
