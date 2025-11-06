Inês acabou com o namorado por causa da viagem oferecida por Dylan?: Ana Cristina acha que sim e o caos instala-se

No Secret Story 9, durante a dinâmica da Folha dos Mexericos, é a vez de Inês e Dylan "passarem-se" com Ana Cristina pelo facto de esta ter dito que Inês terá terminado a relação para poder ir de viagem para Las Vegas com Dylan. Inês, Dylan e Liliana acusam Ana Cristina de ser "maldosa" e a confusão instala-se rapidamente.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22