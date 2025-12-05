Inês acusa Liliana de estar com a "consciência pesada" por causa de Zé e esta 'explode'

No Última Hora do Secret Story 9, vemos imagens quentes de Liliana após um concílio de nomeados em que a concorrente protagonizou momentos de alta tensão com Marisa. Já no quarto rosa, Liliana começa a disparar para Bruna e Inês, e esta última acusa a concorrente de estar com a "consciência pesada" pelo que fez a Zé, o ex-noivo. Liliana "passa-se".

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

