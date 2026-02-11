Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

Dylan Fonte e Inês Gama continuam a aproveitar as férias nos Estados Unidos e o mais recente vídeo já está a dar que falar. Em frente ao icónico letreiro de Hollywood, no Monte Lee, o casal gravou um reels em tom de meme que arrancou gargalhadas aos fãs.

No vídeo, Dylan simula “bater” em Inês, com a legenda «ela sabe que ele nunca lhe vai bater». Logo depois, é Inês quem finge atingi-lo com o joelho, acompanhada da frase: «mas ele não pode dizer o mesmo».

Na descrição, a jovem escreveu ainda: «Tá visto que ele não confia em mim», deixando no ar um toque de mistério que está a gerar reações nas redes sociais.