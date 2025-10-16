Inês chora no confessionário e Dylan revolta-se no jardim... tudo por causa de Vera!

Assim que termina o Especial do Secret Story, Inês dirige-se ao confessionário e revela à Voz que preferiu isolar-se para não perder a cabeça com Liliana. Ao mesmo tempo, Liliana desabafa com Vera, referindo que todos criticaram a sua situação com Fábio mas agora por ser a Inês não se pode dizer nada.

No jardim, Bruna, Dylan, considera que Inês se prejudicou ao não esclarecer as coisas com Vera. Muito indignado, questiona como é que Vera e Inês afirmaram que já tinham algo desde o início e conclui que fez papel de “burro” e de “otário”. Já no quarto, Vera confessa a Inês que independentemente de tudo, nada mudou e a amiga pode ficar tranquila. De volta ao alpendre, Dylan arrasa a conduta de Vera, por ter duas filhas que a viram com um homem durante um mês e que depois ficou apaixonada por uma mulher.

