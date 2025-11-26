Inês confiante do seu futuro na casa: «Eles têm de abrir os olhinhos»

No Secret Story 9, Inês mostra-se confiante quanto ao seu futuro dentro da casa durante uma conversa com Dylan. Segura da sua posição no jogo, a concorrente afirma: «Eles têm de abrir os olhinhos», numa clara resposta às críticas e às tensões recentes, reforçando a sua determinação em continuar.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10