Inês confronta Liliana depois de conselhos a Vera: «Não te admito a ti nem a ninguém»

No Secret Story 9, viveu-se um clima de tensão entre Inês e Vera. Inês quis conversar a sós com a colega, para esclarecer tudo o que está a acontecer e deixar claros todos os sentimentos. Liliana também esteve presente e Inês quis confrontar a colega e esclarecer que não lhe admite que dê a entender haver sentimentos entre ambas, dado que esta tem namorado cá fora.

Recorde o que aconteceu no Especial:

A tensão entre Dylan e Vera voltou a ser tema de conversa. Durante uma dinâmica, a concorrente admitiu arrepender-se de ter tentado reaproximar-se do colega e confessou: «O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera». No Especial, os concorrentes metem os pontos nos i's e Vera assume interesse por Inês.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17

  • Secret Story
  • Há 3h e 47min
Marisa Susana explode: «Eu senti-me atraiçoada»
11:00

12:50
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
01:27

12:30
Bruna admite sentir-se um ‘bode expiatório’ perante Leandro
07:40

12:27
Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…»
05:04

12:15
Quem são os melhores? Rui revela os concorrentes que se destacam e os que poderiam sair
03:50

12:03
Marisa Susana sussurra algo a Bruno Simão. E não passou despercebido a Pedro Jorge
01:45

11:50
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Ontem às 20:02
Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente
06:23

Há 2h e 49min
Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço
01:55

Há 2h e 46min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Ontem às 16:59
Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível

Há 45 min
Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família

Há 1h e 26min
Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Há 1h e 41min
Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz

Há 2h e 22min
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Ontem às 17:43
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Ontem às 18:50
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
00:42

Ontem às 18:02
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
03:38

Ontem às 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

13 out, 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

9 out, 19:37
Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível

Há 45 min
Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Há 1h e 41min
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Ontem às 17:43
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Ontem às 17:42
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Ontem às 17:14
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Ontem às 18:50
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57

Ontem às 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

13 out, 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

13 out, 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

10 out, 08:31
Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Há 2h e 30min
Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Há 3h e 21min
Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"

Há 3h e 52min
Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Ontem às 19:54
Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Ontem às 15:10
