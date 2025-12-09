Inês critica Liliana na cara: «Uma pessoa que não vale nada...»

No «Secret Story 9», Liliana e Pedro protagonizam uma discussão feia. Inês, presente no momento, critica também Liliana, sem filtros.

A votação já está aberta e o público vai ter um papel decisivo nos próximos dias. Resta saber quem conseguirá conquistar os espectadores e garantir mais uma semana dentro do jogo e quem verá o sonho terminar mais cedo.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.