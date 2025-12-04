Inês critica provocações de Liliana para Bruna: «Está a gozar com um assunto...»

No Secret Story 9, o impensável aconteceu. Liliana provocou Bruna ainda sobre o conflito com Marisa do dia anterior, levando a colega ao limite. Bruna explodiu como nunca tinha explodido antes, desatou a chorar e a gritar com Liliana. Ana e Inês saiem em defesa da amiga.
Minutos mais tarde, já na cozinha Inês, Bruna e Ana conversam sobre o que aconteceu e arrasam a postura de Liliana.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18