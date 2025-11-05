Inês criticou Liliana por causa de Zé e agora faz o mesmo em relação a Dylan? O duelo entre as duas aqui

No Secret Story 9, a Voz convoca Inês e Liliana para um frente a frente. Liliana terá acusado Inês de a criticar por não ter terminado a sua ex-relação mais rápido, e, agora, Inês está a fazer exatamente aquilo que criticou mas no que toca à sua relação e a Dylan? Veja o duelo mais aguardado.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
