Inês dá alfinetada na relação de Fábio e Liliana: «Não aproveitou...»

No Secret Story, os concorrentes reúnem-se no jardim para mais uma dinâmica proporcionada pela Voz. Durante o momento, os jogadores têm de atribuir provérbios que se encaixem no feitio de cada um. Inês foi a primeira concorrente a tecer comentários e aproveitou para criticar a postura de Fábio e a relação com Liliana.

Tudo isto aconteceu após uma gala intensa, marcada pela revelação do segredo de Marisa e, também pela expulsão de Ana. Num duelo contra Inês e Liliana, Ana foi a menos votada, com apenas 22% dos votos para salvar. Esta segunda-feira, no Especial da noite, com Cristina Ferreira, ficaremos a conhecer o novo leque de nomeados da próxima semana. Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.