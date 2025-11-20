Inês defende Dylan com unhas e dentes: «O nome do Dylan dá muita comichão»

No Secret Story 9, Inês volta a posicionar-se ao lado de Dylan e defende-o com unhas e dentes, afirmando que «o nome do Dylan dá muita comichão» entre os concorrentes, o que reacende tensões e provoca novas trocas de acusações dentro da casa.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
