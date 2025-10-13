No Secret Story, Inês aproveita a cadeira quente para defender Liliana e lamenta que a colega seja criticada por tudo o que faz. Veja as imagens.
Inês defende Liliana: «É presa por ter cão e não ter...»
- Há 2h e 58min
Últimos vídeos
08:13
Inês defende Liliana: «É presa por ter cão e não ter...»
Há 2h e 58min
02:15
Liliana mostra-se desiludida com concorrente: «Disse que eu era uma rapariga gozona»
Há 46 min
00:54
Manhã animada na casa com carícias debaixo dos lençóis
Há 1h e 0min
01:09
Vera tenta esclarecer-se com Dylan: «Nunca dançaste comigo...»
Há 1h e 9min
01:49
Pedro Jorge critica a mulher em conversa com Bruna
Há 1h e 16min
09:14
Alvo? Bruna implacável com Marisa: «A dar com a língua nos dentes»
Há 1h e 17min
04:30
Liliana e Dylan arrasam Pedro Jorge: «Ele não fala para mim como fala para ti»
Há 1h e 52min
11:10
Cadeira quente intensa: Bruna e Marisa discutem
Há 1h e 54min
02:15
Dylan ameaça Pedro Jorge: «Esta semana para ele vais ser um inferno!»
Há 1h e 55min
02:28
Pedro responde a provocação de Liliana: «Tens uma imaturidade ridícula»
Há 2h e 1min
01:52
Liliana levanta-se e grita para Pedro Jorge
Há 2h e 24min
04:15
Muito tenso. Dylan levanta-se e faz peito a Pedro
Há 2h e 43min
07:17
Rui responde a Pedro: «Tenho de ser igual a ti?»
Há 2h e 44min
05:43
Liliana compara Pedro ao ex-noivo: «Não tem nada na cabeça...»
Há 3h e 6min
05:06
«Cabeça de esfregona» e «australopiteco». Bruna e Fábio em rutura total
Há 3h e 17min
01:35
A revelação de Fábio que agitou a gala: «Eu e a Lili temos conversado debaixo dos lençóis (...). Ainda não bebi o chá»
Há 3h e 26min
04:41
Fábio e Liliana unem-se contra Bruna: «Vozes de burro..»
Há 3h e 30min
04:36
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
Há 3h e 31min
04:58
Imunidade de Liliana gera alvoroço na cadeira quente
Há 3h e 36min
06:05
Bruna implacável com atitude de Liliana com Fábio: «Para ti ele é um murcho que te dá tudo de mão beijada»
Há 3h e 59min
03:16
Voz provoca Vera: «A Vera não podia ter pensado mais no Fábio?»
Hoje às 08:29
03:02
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
Hoje às 08:26
05:29
Raquel incrédula com nomeações de Bruna
Hoje às 08:12
14:35
As escolhas já foram feitas: Veja quem são os nomeados da noite
Hoje às 00:54
01:43
Viral: Esta foi a reação hilariante de Lídia ao descobrir o segredo de Marisa
Hoje às 00:35
07:44
Vingança dos nomeados: Veja as consequências e a quem atribuem
Hoje às 00:29
12:10
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
Hoje às 00:17
01:28
«Acho que aquilo não é nada»: Mãe de Dylan não quer Vera como nora
Hoje às 00:08
04:34
«Os meus pais são milionários»: Descubra quem é o concorrente que esconde este segredo
Hoje às 00:01
03:19
«Está aqui para tirar o pior da pessoas»: Joana e Liliana 'partem ao ataque' a mulher da casa
Ontem às 23:59
02:35
«Não deves saber o que queres... porque entraste aqui noiva e agora estás solteira»: Marisa e Liliana em confronto aceso
Ontem às 23:42
01:36
«Assim tiro algumas dúvidas que tenho»: Liliana desconfia dos sentimentos de Fábio?
Ontem às 23:33
02:27
«Está a usar ou não a Liliana para chegar ao Fábio?»: Veja a resposta surpreendente de Pedro
Ontem às 23:31
04:48
Há um novo elemento que invade a casa. As reações dos concorrentes aqui
Ontem às 23:22
01:48
Já sabemos quem é o primeiro concorrente salvo da noite
Ontem às 23:14
01:49
Fábio é 'controlador' e Liliana vai 'sentir-se sufocada'? As novas teorias dos concorrentes
Ontem às 23:12
01:23
Bruno Simão chama Leandro de 'pateta' e faz gesto que não passa despercebido
Ontem às 23:07
01:09
Imagens inéditas: Dylan termina tudo com Vera e horas depois, beijam-se
Ontem às 23:04
02:01
Liliana acha que Marisa 'não é pura' e, pelos vistos, Fábio já pensa o mesmo
Ontem às 22:55
03:18
Dylan 'terminou tudo' com Vera depois de a ver a dançar com outros homens. E de quem é a culpa? Do Pedro
Ontem às 22:47
02:32
Cristina Ferreira: «Quando ouviu que 'ia passar mal'... sentiu isso como uma ameaça?»
Ontem às 22:34
01:14
Há consenso no 'Fogo': Liliana conquista imunidade e... agradece a Fábio
Ontem às 22:29
01:57
Marisa conquista 5 mil euros... retirados da conta de outra concorrente
Ontem às 22:25
02:33
Gala começa logo a ferver: Esta concorrente recebe nomeação direta
Ontem às 22:21
02:17
Água, Fogo e Terra: Concorrentes dividem-se em grupos e assumem posições. Veja as escolhas
Ontem às 22:17
02:15
Pedro Jorge incrédulo com o que fizeram com as malas de comida
Ontem às 13:00
02:43
Liliana critica colega da casa: «Está a usá-la para fazer ciúmes»
Ontem às 12:44
04:20
A nova polémica da casa: Comida escondida nas malas dá que falar
Ontem às 12:34
09:23
Bruno Simão e Pedro Jorge falam do segredo de Liliana: «Mas isto cabe na cabeça de alguém?»
Ontem às 12:14
07:01
Casa vive nova polémica. Bruno Simão comenta: «Não há o bom senso»
Ontem às 12:07
10:20
Pedro Jorge critica Ana Cristina: «Tem de estar caladinha mas é»
Ontem às 11:36
10:06
Pedro Jorge sobre Liliana: «A partir do momento que se descobre o segredo, morreu um bocadinho»
Ontem às 11:25
09:42
Pedro Jorge arrasa colega da casa: «Mimado, só pensa na imagem dele»
Ontem às 11:03
06:48
Pedro Jorge comenta atitude de Marisa Susana: «Ela vai para lá para ouvir»
Ontem às 10:48
03:03
Rui e Bruno Simão escondem alimentos numa mala
Ontem às 10:16
01:07
Ana reage mal a partida: «Não tem piada nenhuma. É a minha medicação»
Ontem às 10:15
03:20
'Guerra’ de comida? Grupos escondem alimentos um dos outro
Ontem às 02:51
02:43
Lídia revolta-se com atitudes dos colegas e Leandro apoia-a: «As pessoas não estão bem»
Ontem às 02:36
06:31
Noite animada no Secret Story: Concorrentes dançam divertidos e até há comboio pela casa
11 out, 23:46
02:09
Liliana avisa Fábio: «Já me fizeram a pior coisa de sempre e tu não estás preparado»
11 out, 23:34
01:13
Atrito dura pouco e Liliana e Fábio acabam agarrados nos braços um do outro
11 out, 23:09