Inês defende Liliana: «É presa por ter cão e não ter...»

No Secret Story, Inês aproveita a cadeira quente para defender Liliana e lamenta que a colega seja criticada por tudo o que faz. Veja as imagens. 

  • Há 2h e 58min
02:15

11:55
00:54

11:41
01:09

11:32
01:49

11:25
09:14

11:24
04:30

10:49
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Ontem às 19:56
A espera terminou: saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

Hoje às 00:10
O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora

Hoje às 00:49
Segredo revelado! Saiba quem tem pais milionários no Secret Story

Hoje às 00:15
A reação que está viral: Lídia fica em choque total ao descobrir que Marisa e Pedro Jorge são casados

Há 2h e 21min
O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora

Hoje às 00:49
Segredo revelado! Saiba quem tem pais milionários no Secret Story

Hoje às 00:15
A espera terminou: saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

Hoje às 00:10
Estratégia? Liliana admite jogar com Fábio para obter reações

Ontem às 23:52
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

Hoje às 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

8 out, 22:17
Surpresa! Vânia Sá revela o nome da bebé. E a Internet 'explode'

Ontem às 21:08
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Ontem às 19:56
A trabalhar na feira, Fanny Rodrigues desaba em lágrimas. E o vídeo é emocionante

Ontem às 19:38
Morte súbita de ex-concorrente de reality show deixa marido devastado

Ontem às 19:24
Cristina Ferreira deixa mensagem emocionante. E tem tudo a ver com João Monteiro

Ontem às 18:29
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Há 3h e 31min
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Hoje às 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

10 out, 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

8 out, 19:12
Aos 21 anos, filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira faz importante conquista: "O poder que há em ti..."

Ontem às 23:37
Perante reação a abordagem policial, Ana Soares desabafa: "É ridículo o ponto a que isto está a chegar!"

Ontem às 19:59
Sim, este homem é Francisco Vale! Saiba o que aconteceu!

Ontem às 19:40
Após mudança radical no rosto, Carolina Braga é criticada... e responde à letra!

Ontem às 13:30
Após "toda uma vida", Andreia Filipe, do "Big Brother", toma decisão drástica: "Começa uma nova fase"

Ontem às 12:59
