Inês deixa tudo em pratos limpos e esclarece fim da relação

No Secret Story 9, Leandro quis saber mais detalhes sobre o fim da relação de Inês, e a concorrente esclareceu que a separação nada teve a ver com a viagem a Las Vegas, explicando que já ponderava a decisão há algum tempo. Enquanto isso, no jardim, Ana e o grupo apelidado de “ficha tripla” comentavam uma possível aproximação entre Inês e Dylan. As opiniões dividiram-se: as Anas acreditam que Inês está a jogar estrategicamente, enquanto Bruna defende que quem está realmente a jogar é Dylan.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

