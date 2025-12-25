Já chegámos ao whatsapp!
Inês destaca característica especial de Leandro, que mais surpreendeu tudo e todos

No Secret Story, os concorrentes são desafiados a dedicarem palavras de agradecimento uns aos outros. Inês destaca característica especial de Leandro, que mais surpreendeu tudo e todos: o lado mais divertido. 

  • Hoje às 11:47
Pedro diz a Marisa: «Criticas a Liliana, mas és igual»
09:58

• Hoje às 11:47

Pedro diz a Marisa: «Criticas a Liliana, mas és igual»

14:37

14:37
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
08:50

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido

12:18

12:18
Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro
07:47

Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro

12:01

12:01
Pedro emociona-se a agradecer a amizade de Leandro, mas este nem esboça um sorriso
05:05

Pedro emociona-se a agradecer a amizade de Leandro, mas este nem esboça um sorriso

11:44

11:44
Marisa agradece a todos, mas são as palavras dedicadas a Pedro que emocionam
06:40

Marisa agradece a todos, mas são as palavras dedicadas a Pedro que emocionam

11:40

11:40
Uma manhã de Natal com amor. Pedro e Marisa derretem-se nos braços um do outro
02:04

Uma manhã de Natal com amor. Pedro e Marisa derretem-se nos braços um do outro

10:18

10:18
Mais Vistos

Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro
07:47

Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro

Há 3h e 50min

Há 3h e 50min
Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas
09:31

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas

Hoje às 09:12

Hoje às 09:12
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
08:50

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido

Há 3h e 33min

Há 3h e 33min
Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite
03:12

Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite

Hoje às 08:31

Hoje às 08:31
Ecografia na árvore de Natal de Bernardina Brito apanha seguidores de surpresa e há uma grande novidade

Ecografia na árvore de Natal de Bernardina Brito apanha seguidores de surpresa e há uma grande novidade

Ontem às 11:46

Ontem às 11:46
Notícias

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Há 51 min

Há 51 min
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Há 1h e 6min

Há 1h e 6min
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Há 1h e 51min

Há 1h e 51min
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Há 2h e 51min

Há 2h e 51min
O gesto de Rúben e Tatiana Boa Nova que está a derreter corações

O gesto de Rúben e Tatiana Boa Nova que está a derreter corações

Ontem às 18:32

Ontem às 18:32
EXCLUSIVOS

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Há 1h e 51min

Há 1h e 51min
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Há 2h e 51min

Há 2h e 51min
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27

11 dez, 19:27
FORA DA CASA

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Há 51 min

Há 51 min
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Há 1h e 6min

Há 1h e 6min
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Há 1h e 51min

Há 1h e 51min
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Há 2h e 51min

Há 2h e 51min
O gesto de Rúben e Tatiana Boa Nova que está a derreter corações

O gesto de Rúben e Tatiana Boa Nova que está a derreter corações

Ontem às 18:32

Ontem às 18:32
TVI Reality

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas
09:31

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas

Hoje às 09:12

Hoje às 09:12
Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite
03:12

Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite

Hoje às 08:31

Hoje às 08:31
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

21 dez, 22:47

21 dez, 22:47
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

21 dez, 22:44

21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

21 dez, 22:33

21 dez, 22:33
Outros Sites

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Hoje às 11:21

Hoje às 11:21
Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Hoje às 10:21

Hoje às 10:21
Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Ontem às 16:32

Ontem às 16:32
Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Ontem às 15:02

Ontem às 15:02
Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Ontem às 11:48

Ontem às 11:48
